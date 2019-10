Luz verde para contratar médicos. Situação nas urgências do Garcia da Orta "resolvida até 4.ª feira"

Falta de médicos tem obrigado ao encerramento da urgência pediátrica do Hospital Garcia da Orta © Sandra Brazinha

O presidente do conselho de administração do Hospital Garcia da Orta, em Almada, garante que os problemas na urgência pediátrica vão ficar resolvidos até quarta-feira. Luís Amaro assegurou, esta terça-feira, que a questão da falta de médicos no hospital está a ser solucionada.

"O problema está mitigado", afirmou Luís Amaro, adiantando que está em diálogo com a Administração Regional de Saúde e o Ministério da Saúde.

"As escalas serão asseguradas de segunda a sexta-feira pelo próprio serviço e estamos a trabalhar com o conselho diretivo da ARS [Administração Regional de Saúde] e com o próprio Ministério [da Saúde] para encontrar soluções para o fim de semana", revelou o presidente do conselho de administração do hospital.

"Conseguimos que nos sejam atribuídas vagas de concurso e a abertura de contratos individuais de trabalho para resolver o problema. Essa solução ainda hoje [terça-feira] ou amanhã [quarta-feira] estará resolvida", garantiu.

A urgência pediátrica do hospital reabriu esta manhã, pelas 8h30, depois de ter estado encerrada durante toda a noite, por falta de médicos, à semelhança do que já havia acontecido no último fim de semana. A situação foi denunciada pelo bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, que acusou o Ministério das Finanças de estar a bloquear o Serviço Nacional de Saúde, ao não permitir a contratação de mais profissionais.

O presidente do conselho de administração do Hospital Garcia da Orta aponta que a falta de médicos não é "um problema exclusivo" desta instituição de saúde e fala de uma situação de escala nacional.

"Não é um problema exclusivo do Hospital Garcia da Orta. Os conselhos de administração não têm capacidade, só por si, para resolvê-lo", sublinhou Luís Amaro. "É um problema estrutural. Não há pediatras, a nível nacional", concluiu.