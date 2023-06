Madeira afetada por depressão Oscar. Chuva forte chega a todo o país a partir de quarta-feira

© David Gannon/AFP

A depressão "Oscar" que vai afetar o arquipélago da Madeira entre segunda e terça-feira terá impacto no continente a partir de quarta-feira, mas não com a mesma intensidade.

"O sistema que vai passar na Madeira durante segunda e terça irá aproximar-se do continente com menos intensidade, mas presumivelmente deverá dar precipitação relativamente generalizada, pelo menos quarta e quinta-feira", antecipa o meteorologista do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) Pedro Sousa, em declarações à TSF.

Ainda não há avisos para o território continental a partir de segunda-feira, mas Pedro Sousa, não descarta que sejam emitidos. O certo é que "vamos continuar com instabilidade durante mais alguns dias", aponta.

"Mais uma vez teremos condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoadas nas regiões do interior, sendo que na terça-feira eles continuam a ser possíveis (...) Depois, a partir do meio da semana, portanto a partir de quarta-feira, existe de novo um generalizar da precipitação a zonas mais extensas do território."

O arquipélago da Madeira, onde já foram emitidos avisos vermelhos para segunda-feira, vai ser afetada por um fenómeno meteorológico conhecido como 'rio atmosférico', explica o meteorologista.

"O arquipélago da Madeira vai sofrer a influência de uma depressão que vai atravessar o Atlântico Norte entre o arquipélago da Madeira e dos Açores" e "essa massa de ar irá afetar o arquipélago da Madeira essencialmente entre o meio-dia de amanhã e o meio do dia de terça-feira."

"Tendo em conta a geografia" da ilha, "a Madeira em particular é bastante afetada por essas massas de ar que acabam por precipitar com bastante intensidade", nota Pedro Sousa. "As terras altas e as vertentes viradas a Sul estarão mais expostas a essa massa de ar, daí serem essas duas zonas que estão com um aviso vermelho."

As regiões montanhosas e a costa sul da ilha vão estar sob aviso laranja devido à precipitação entre as 12h00 e as 15h00 de segunda-feira, prevendo-se depois um agravamento da precipitação que fez subir o nível para vermelho, entre as 15h00 de segunda-feira e as 15h00 de terça-feira.

Açores com aviso laranja e amarelo

Também foram emitidos avisos amarelo e laranja para sete ilhas dos Açores, devido à possibilidade de ocorrência de chuva, trovoada e vento, entre segunda e quarta-feira.

As ilhas do grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) estão sob aviso laranja, o segundo mais grave da escala, entre as 21h00 locais (22h00 em Lisboa) de segunda-feira e as 09h00 de terça-feira, devido à previsão de "precipitação por vezes forte", que pode "ser acompanhada de trovoada", revelou o IPMA, em comunicado.

Entre as 09h00 e as 21h00 de segunda-feira e entre as 09h00 de terça-feira e as 06h00 de quarta-feira, as duas ilhas estão sob aviso amarelo, também devido à previsão de chuva e trovoada.

Já para as ilhas do grupo central (Terceira, São Jorge, Graciosa, Pico e Faial) foi emitido um aviso amarelo entre as 06h00 de terça-feira e as 00h00 de quarta-feira, devido à possibilidade de ocorrência de "precipitação por vezes forte", que pode "ser acompanhada de trovoada".

Nestas cinco ilhas vigora ainda um aviso amarelo, devido à previsão de vento, com direção de nordeste, entre as 09h00 de terça-feira e as 00h00 de quarta-feira.