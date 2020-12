Madeira. Albuquerque aponta para conclusão dos trabalhos de limpeza até segunda-feira

© Homem de Gouveia/Lusa

O Presidente do Governo Regional da Madeira prevê que os trabalho de remoção e limpeza dos estragos provocados pelo temporal que se abateu sobre o Norte da ilha ainda demorem algumas dezenas de horas.

Em declarações à TVI24, Miguel Albuquerque revelou que a situação deve estar resolvida na próxima segunda-feira depois de uma "situação anormal de excesso de pluviosidade que levou a derrocadas".

"Queremos ter tudo pronto na próxima segunda-feira." 00:00 00:00

"Já iniciamos as limpezas e queremos ter tudo pronto na próxima segunda-feira", apontou o líder do Governo regional, que apontou como prioridades "desbloquear as estradas, consolidar as zonas de eminência de queda, garantir a segurança da circulação de pessoas e bens, fazer um levantamento - que já começou - dos danos materiais".

Miguel Albuquerque adiantou também que, já na segunda-feira, o Governo quer começar a "canalizar os apoios" necessários.

Algumas localidades da freguesia de Ponta Delgada, no concelho de São Vicente, continuam isoladas e o ministério da Administração Interna já fez saber que já pôs à disposição do Governo Regional da Madeira apoios na área da Proteção Civil.

A chuva forte que caiu no dia de Natal provocou inundações em estradas, derrocadas e estragos em várias habitações.