Madeira com mais 15 casos de Covid-19 eleva para 212 as situações ativas

A Madeira registou esta quarta-feira 15 novos casos de Covid-19 - cinco importados e 10 de transmissão local - e sete recuperações, indicou o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), adiantando que o total de infeções ativas é de 212.

"Hoje há 15 novos casos positivos a reportar, pelo que a região passa a contabilizar 569 casos confirmados de Covid-19 no território regional, tratando-se de cinco casos importados (três provenientes do Reino Unido, um da Alemanha e um da Suíça) e 10 casos de transmissão local, todos associados a casos positivos recentemente identificados, que já estavam a ser acompanhados pelas autoridades de saúde", refere o IASAÚDE no seu boletim diário.

Entre os casos de transmissão local, o IASAÚDE salienta a existência de um segundo caso positivo num estabelecimento de ensino no concelho de Santa Cruz, tendo a autoridade de saúde determinado o encerramento temporário dessa escola para investigação epidemiológica, havendo mais sete casos recuperados a reportar.

Segundo o Instituto, "são 212 os casos ativos, dos quais 142 são casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 70 são casos de transmissão local".

Relativamente à residência dos casos ativos, 122 são não-residentes e 90 são residentes na região, acrescentou. O IASAÚDE referiu ainda que a região passa a contabilizar 355 casos recuperados de Covid-19, havendo agora o registo de dois óbitos associados à doença na região.

Foram contabilizadas na Região Autónoma da Madeira 2.029 notificações de casos suspeitos de Covid-19, dos quais 1460 não se confirmaram, lê-se no boletim.

Relativamente ao isolamento dos casos ativos, 71 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 138 em alojamento próprio e três pessoas encontram-se internadas na Unidade Polivalente dedicada à Covid-19.

No total, há 89 novas situações que se encontram esta quarta-feira em estudo pelas autoridades de saúde, dois provenientes da operação de rastreio do aeroporto e 87 relacionadas com contactos com casos positivos ou situações reportadas à linha SRS24.

No que diz respeito à vigilância ativa de contactos de casos positivos, 616 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região.

Quanto à vigilância de viajantes, 104 965 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.

Relativamente aos testes para despiste de Covid-19 realizados na região, o IASAÚDE assinala que, no contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há a reportar um total cumulativo de 104.965 colheitas para teste à Covid-19 realizadas até às 17h30 desta quarta-feira.

Sobre a situação epidemiológica nas escolas, a Secretaria Regional de Educação (SRE) revelou esta quarta-feira que 13 estabelecimentos de ensino na região ativaram planos de contingência, entre os quais o infantário "O Principezinho", na freguesia do Caniço, no concelho de Santa Cruz, que acabou por ser encerrado com o aparecimento hoje de um segundo caso de infeção entre as suas 150 crianças.

"Informa-se que, na sequência de teste positivo para Covid-19 de uma das crianças do estabelecimento escolar, foi ativado nesta data o plano de contingência, ficando o mesmo encerrado até novas indicações das autoridades de saúde", diz um comunicado da SRE.

No domingo, um aluno testou positivo, mas já não frequentava o infantário desde o dia 05 de novembro. Mesmo assim, levou ao confinamento de 24 crianças, uma educadora, dois professores e dois funcionários auxiliares.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1 275 113 mortos em mais de 51,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 3103 pessoas dos 192 172 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.