Madeira com novo caso importado de Itália e um total 44 ativos

A Madeira registou hoje um novo caso de Covid-19 importado da Itália, somando assim um total de 162 casos, dos quais 44 são ativos, informou hoje o Instituto de Administração da Saúde do arquipélago (IASAÚDE).

"Hoje, há um novo caso positivo a reportar, pelo que a região passa a contabilizar um total cumulativo de 162 casos confirmados de Covid-19", diz o boletim epidemiológico divulgado pela autoridade regional de saúde.

No mesmo documento pode ler-se que este novo caso é "importando, com proveniência de Itália", totalizando a região 118 doentes recuperados.

Além desta situação, o IASAÚDE adianta que, desde domingo, existem outros cinco casos que estão em fase de estudo pelas autoridades de saúde, complementando que foram feitas as análises laboratoriais e decorrem as investigações epidemiológicas relacionadas.

Das 44 situações presentemente ativas na região, "33 são casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 11 são de transmissão local", menciona a autoridade de saúde no mesmo boletim epidemiológico.

Estas pessoas estão em isolamento, cumprindo 22 a quarentena numa unidade hoteleira e as restantes em alojamento próprio.

Até a presente data, foram registados na Madeira 1.621 casos suspeitos de covid-19, "dos quais 1.459 não se confirmaram", realça o IASAÚDE no documento.

As autoridades de saúde dos diferentes concelhos da Madeira estão também estão a fazer o acompanhamento de 17.114 pessoas através da aplicação MadeiraSafeToDiscover, 7.824 das quais encontram-se em vigilância ativa.

O laboratório de Patologia Clínica do Serviço regional de Saúde (SESARAM) ainda processou 77.163 amostras de teste de PCR até domingo, indica.

Sobre a operação de rastreio de viajantes implementada nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, a autoridade regional de saúde reporta um cumulativo de 44.426 colheitas efetuadas para teste à Covid-19, até às 18:00 de hoje.

A pandemia do coronavírus que provoca a covid-19 já provocou pelo menos 851.071 mortos e infetou mais de 25,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.824 pessoas das 58.243 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

