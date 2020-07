Madeira com novo caso positivo. Total acumulado sobe para 93

© Homem de Gouveia/Lusa

A Madeira registou hoje um novo caso de Covid-19, elevando o total acumulado para 93, já com 90 recuperados, ficando agora com três doentes ativos, indicou o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE).

"Há um novo caso positivo a reportar identificado durante o dia de hoje, no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira", refere a entidade em comunicado, esclarecendo que se trata de um passageiro que fez o teste no local.

O viajante permanece em confinamento numa residência, no concelho de Santa Cruz, zona leste da ilha, e a investigação epidemiológica está em curso.

Por outro lado, um outro caso suspeito, sinalizado no dia 2 de julho, também no contexto da operação no aeroporto, aguarda ainda resultados laboratoriais definitivos.

"Este viajante permanece em confinamento numa residência, no concelho do Funchal", refere o comunicado.

A operação de rastreio de viajantes nos aeroportos da Madeira e Porto Santo teve início em 01 de julho, na sequência de uma resolução do Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP, que impõe a obrigatoriedade de os passageiros apresentarem um teste negativo realizado até 72 horas antes do início da viagem, ou, então, a efetuá-lo à chegada.

Até ao dia de hoje, foram contabilizadas na região 1.550 notificações de casos suspeitos de Covid-19, das quais 93 foram casos confirmados.

Atualmente, 3.019 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, agora com recurso a uma aplicação de telemóvel, designada 'MadeiraSafetoDiscover', sendo que 319 encontram-se em vigilância ativa.

Em Portugal, morreram 1.598 pessoas das 43.156 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 527 mil mortos e infetou mais de 11 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

