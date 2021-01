Madeira com precipitação superior a 70 litros por metro quadrado em vários locais

© Photo by Gabriele Diwald on Unsplash

A quantidade de chuva que tem caído, esta segunda-feira, na Madeira foi superior a 70 litros por metro quadrado em vários locais da ilha. Os dados foram registados pelas estações meteorológicas que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera tem no Chão do Areeiro, no Monte e no Santo da Serra.

À TSF, o jornalista do DN Madeira Orlando Drummond explicou que no Santo da Serra, "uma localidade sobranceira a Santa Cruz, onde está o Aeroporto Internacional da Madeira", próxima dos mil metros de altitude, a estação meteorológica "registou 74,5 litros num período de seis horas".

Orlando Drummond dá conta dos valores registados pela ilha. 00:00 00:00

Já na zona alta do Funchal, na freguesia do Monte, foram registados "73,1 litros por metro quadrado". No Chão do Areeiro registaram-se "61,5 litros, um valor extremo para um período de seis horas".

"Estes valores encaixam na perfeição no aviso vermelho emitido pelo IPMA" para a ilha devido à previsão de chuva forte e persistente, acompanhada de trovoada.

O aviso vermelho, o mais grave da escala e que corresponde a uma "situação meteorológica de risco extremo", estende-se entre as 12h00 e as 15h00 na Costa Sul, passando depois a aviso laranja (o segundo mais grave).

Já as Regiões Montanhosas estão sob aviso vermelho entre as 11h00 e as 17h00, passando depois para laranja.

Está ainda em vigor um aviso amarelo motivado pelo vento forte, com rajadas que podem chegar aos 90 km/h.

Também a Costa Norte da Madeira e a ilha de Porto Santo estão sob aviso laranja esta segunda-feira, a partir das 9h00, devido à chuva forte e trovoada.

Apesar de elevados, os valores de precipitação por metro quadrado não se comparam à chuva que provocou estragos no dia de Natal, na Madeira.

No dia de Natal, Porto Moniz registou um acumulado de mais de 200 litros por metro quadrado. 00:00 00:00

Em Porto Moniz, "nas 24 horas do dia 25 de dezembro houve um acumulado superior a 222 litros por metro quadrado", o que torna este valor "incomparável" com a precipitação desta segunda-feira.

"O acumulado mais significativo hoje registado está agora perto dos 90 litros por metro quadrado, no Santo da Serra, onde ocorreu maior precipitação", destaca Orlando Drummond. "Não me parece", nota, "que este valor possa sequer aproximar-se do de Porto Moniz".