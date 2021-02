Funchal, Madeira © Helder Santos/Global Imagens

Por Carolina Quaresma com Maria Miguel Cabo 09 Fevereiro, 2021 • 13:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo Regional da Madeira anunciou o recolher obrigatório às seis da tarde na semana do Carnaval.

As lojas têm ordem para fechar portas às cinco da tarde, uma hora mais cedo.

O objetivo é evitar todas as festas e celebrações do Entrudo. A decisão será formalizada na próxima quinta-feira, numa reunião Conselho do Governo Regional.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19.