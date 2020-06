Madeira com um caso positivo após 25 dias sem registo de novas infeções

O homem infetado chegou esta segunda-feira ao Aeroporto da Madeira © Lusa

A Madeira registou esta segunda-feira um caso de covid-19, após 25 dias consecutivos sem registo de novas infeções, elevado para 91 o total de doentes no arquipélago, já com 80 curados, mais quatro que no domingo, informaram as autoridades regionais.

O novo doente é um homem, entre os 20 e os 29 anos, sem sintomas, que desembarcou hoje no Aeroporto da Madeira, proveniente da região centro do continente, e que aguardava o resultado de um teste ao SARS CoV-2, efetuado na origem.

"Durante o dia de hoje, com base na informação remetida pela autoridade de saúde da área de proveniência, o caso foi confirmado, tratando-se do 91.º caso de covid-19 identificado nesta região", indica o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE) em comunicado.

O passageiro foi encaminhado para uma unidade hoteleira dedicada a confinamento, onde permanece em isolamento.

"A investigação epidemiológica do caso está em curso", refere o IASAÚDE.

As autoridades assinalaram, por outro lado, mais quatro casos recuperados nas últimas 24 horas, todos residentes no concelho de Câmara de Lobos (zona oeste da Madeira).

O total de doentes curados no arquipélago é agora de 80, sendo que os 11 casos ativos permanecem sem necessidade de cuidados hospitalares.

"Até ao dia 31 de maio, foram 1.543 os casos suspeitos de covid-19 notificados, dos quais 1.453 não se confirmaram", esclarece o IASAÚDE, indicando que 430 as pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, das quais 290 em vigilância ativa e 140 em autovigilância.

O total de amostras processadas no Laboratório de Patologia Clínica do Serviço de Saúde da Madeira (Sesaram) é de 14.683, abrangendo 13.394 utentes.

Em Portugal, morreram 1.424 pessoas das 32.700 confirmadas como infetadas, e há 19.552 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 372 mil mortos e infetou mais de 6,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,5 milhões de doentes foram considerados curados.