Madeira contra decisão do Reino Unido. "Não temos a presença de qualquer variante nepalesa"

"Estamos a vacinar todo o setor turístico, devemos ser dos poucos destinos turísticos a fazê-lo"

O governo da Madeira não compreende a decisão do Reino Unido de retirar Portugal continental e as ilhas da lista verde de viagens. Eduardo Jesus, secretário Regional do Turismo, garante que o controlo da pandemia na Madeira está salvaguardado, e assegura que não há no arquipélago casos da variante que está a preocupar o Reino Unido. "Nós não temos a presença de qualquer variante delta ou da nova variante nepalesa, que é a grande preocupação do Governo inglês."

Além de invocar a inexistência de evidência da presença na Madeira desta mutação da nova estirpe, Eduardo Jesus argumenta que 40% da população do arquipélago está já envolvida no processo de vacinação, e fala de um controlo efetivo à entrada na região autónoma, "que tem valido muito do que tem sido o sucesso do controlo pandémico e tem merecido, em termos internacionais, um reconhecimento pela eficácia que tem produzido".

"Estamos a vacinar todo o setor turístico, devemos ser dos poucos destinos turísticos a fazê-lo com a abrangência e com a velocidade com que está a ser feito", garante o secretário Regional do Turismo.