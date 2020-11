Madeira cria comissão para coordenar vacinação no arquipélago

© Helder Santos/Global Imagens

O Governo da Madeira criou a Comissão Regional de Coordenação para a Vacinação Contra a Covid-19, que será dirigida pelo diretor regional de Saúde, Herberto Jesus.

A Comissão terá como missão definir a estratégia de vacinação, a coordenação do plano logístico, do plano de administração das vacinas, do processo informático e o reporte de eventuais reações adversas, no âmbito do Plano de Vacinação contra a Covid-19 na Região Autónoma da Madeira.

A medida foi aprovada na reunião do Conselho do Governo de coligação PSD/CDS, que decorreu no Funchal.

Além do diretor regional de Saúde, a Comissão é constituída por Bruna Gouveia (subdiretora regional da Saúde); Maurício Melim (autoridade de Saúde do município do Funchal); José Júlio Nóbrega (diretor clínico do Hospital Central do Funchal); Martinha Garcia (diretora do Serviço de Farmácia do Hospital Central do Funchal); José Manuel Ornelas (enfermeiro-diretor do Hospital Central do Funchal) e Carla Carvalho (coordenadora do Núcleo de Tecnologias e Sistemas de Informação do Serviço de Saúde da Madeira - SESARAM).

O Governo, liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, aprovou ainda as medidas de contenção da pandemia para a quadra natalícia, anunciadas na quarta-feira e entre as quais está a dupla testagem dos emigrantes no desembarque na região e a proibição de circos e parques de diversão em todo o arquipélago.

A resolução que legitima a dupla testagem aos emigrantes foi publicada em Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira e entrará em vigor às 00h00 de sexta-feira (dia 27 de novembro) por um prazo de quinze dias.

Na reunião desta quinta-feira, o executivo proibiu ainda a realização das noites do mercado em todos os concelhos da região e não autorizou a realização da corrida de São Silvestre.

No que diz respeito ao espetáculo do fogo de artificio, o Governo apela que o mesmo seja visto de casa e já fez saber que vai preparar um plano de limitação dos espaços públicos como praças, ruas e miradouros.

O Conselho do Governo adjudicou ainda a obra de "Contingência COVID19 - Intervenções de Emergência 3: Hospital Dr. Nélio Mendonça - Unidade de Internamento COVID19" à sociedade AFAVIAS - Engenharia e Construções, S.A., pelo preço contratual de 999.994,24 euros.

Autorizou também a celebração de um contrato-programa entre a Região Autónoma da Madeira e a "ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.", para a subsidiação do aumento tarifário dos serviços de Águas e Resíduos em Alta para o ano de 2020, no valor de 870 mil euros e a subsidiação do aumento tarifário dos Serviços de Águas e Resíduos em Baixa para o ano de 2020, no valor de 488 mil euros.