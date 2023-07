Madeira e Algarve sob aviso amarelo devido ao tempo quente

O alerta de tempo quente vai prolongar-se até às 21h00 desta quinta-feira © Helder Santos/ASPRESS (arquivo)

Por Maria Ramos Santos 11 Julho, 2023 • 20:18

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou o arquipélago da Madeira e o distrito de Faro, no Algarve, sob aviso amarelo devido à "persistência de valores elevados da temperatura máxima", a partir desta quarta-feira.

O alerta de tempo quente vai prolongar-se até às 21h00 desta quinta-feira.

De acordo com as previsões, em Porto Santo a mínima será de 21º C e a máxima 26º C. Em Portugal continental, o IPMA prevê que os termómetros cheguem aos 37º C na região do Algarve.

O IPMA emite o aviso amarelo, o terceiro mais grave, sempre que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.