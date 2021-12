Madeira inicia esta terça-feira vacinação de crianças entre os cinco e os 11 anos

© Tiago Petinga/Lusa

A Madeira inicia esta terça-feira o processo de vacinação de crianças entre os 05 e os 11 anos contra a Covid-19, num universo de 14.715 utentes, sendo a primeira região do país a avançar com a inoculação nesta faixa etária.

O processo de vacinação das crianças tem início às 14h00, no Centro de Vacinação do Funchal, decorrendo no mesmo local também no dia 15, quarta-feira.

Segundo o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, a Madeira recebeu no domingo 12.000 vacinas pediátricas e a estratégia regional "definiu 19 momentos de vacinação das crianças na Região Autónoma da Madeira até ao dia 30 de dezembro", com o objetivo é "aproveitar ao máximo" a interrupção letiva do Natal e "acelerar a vacinação" dos mais novos.

O governante explicou que será dada prioridade às crianças com patologias associadas, mediante contacto e marcação do dia através dos serviços de saúde, decorrendo, contudo, "quase em simultâneo" a inoculação das restantes.

A vacinação das crianças irá decorrer na modalidade 'porta aberta'. De acordo com o governante, "a estratégia definida permitirá assegurar a vacinação das crianças entre os 05 e os 11 anos nos centros de vacinação da sua área de residência, deixando a possibilidade de serem vacinadas noutro centro, caso seja a vontade dos pais".

Pedro Ramos, secretário regional da Saúde, refere à TSF que das 14.715 crianças do arquipélago vão ter prioridade as que têm patologias associadas. O governante espera que a adesão seja elevada, porque todos ficam a ganhar.

"Vai melhorar a qualidade de vidas das nossas crianças, vai impedir o aparecimento de mais casos, vai diminuir a taxa de absentismo às aulas e vai, essencialmente, proteger adicionalmente para a Covid-19", explica, acrescentando 1800 crianças pertencem a grupos de risco, pelo que serão prioritárias. "Atendendo ao número de vacinas que recebemos, esse agendamento será feito apenas para os grupos de risco, enquanto as restantes crianças serão em regime de porta aberta."

Ouça as declarações de Pedro Ramos, secretário regional da Saúde, à TSF 00:00 00:00

O secretário regional da Saúde da Madeira diz que à espera das crianças vai estar um ambiente que irá proporcionar momentos de diversão. Pedro Ramos defende que é preciso transmitir aos mais novos uma ideia positiva associada à vacinação.

"Preparámos um ambiente diferente, não só de responsabilidade médica e de enfermagem para dar apoio a todas as crianças e aos seus familiares que os vão acompanhar. Para aqueles 30 minutos de espera do efeito da vacina temos também um momento de animação com a instalação de um ecrã gigante e uma equipa que vai tentar fazer com que esses 30 minutos sejam 30 minutos diferentes e que a vacina da Covid seja uma boa lembrança", adianta.

No dia 17 de dezembro as vacinas serão administradas no Porto Santo; nos dias 18, 19 e 20 novamente no Funchal; no dia 21 em Câmara de Lobos e Ribeira Brava (zona oeste da ilha da Madeira); no dia 22 em Machico e Santa Cruz (zona leste); no dia 23 regressa a Câmara de Lobos e Ribeira Brava; no dia 27 na Ponta do Sol e Calheta (zona oeste); no dia 28 em São Vicente e Porto Moniz (costa norte); no dia 29 em Santana (norte) e Funchal, onde também terá lugar no dia 30 de dezembro.

Nos dias 24, 25, 26 e 31 de dezembro e no dia 01 de janeiro de 2022 os centros de vacinação estarão encerrados.

O secretário regional da Saúde disse que, na Madeira, a segunda dose da vacina pediátrica, fornecida pela farmacêutica Pfizer, será aplicada 21 dias após a primeira toma.

Em Portugal continental, o início da campanha de vacinação de crianças entre os 05 e 11 anos tem início no sábado, dia 18 de dezembro, cinco dias depois da abertura do autoagendamento.

No fim de semana de 18 e 19 de dezembro serão inoculadas neste território as faixas etárias dos 11 e 10 anos, de 06 a 09 de janeiro os 09, 08 e 07 anos, em 15 e 16 de janeiro a faixa etária dos 07 e 06 anos, e em 22 e 23 de janeiro as crianças de 05 anos.

De 05 de fevereiro a 13 de março serão aplicadas as segundas doses no continente e terá lugar a conclusão do esquema para todas as crianças.

Nos Açores ainda não foi anunciada uma decisão sobre a vacinação nas crianças.

