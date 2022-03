Madeira já administrou dose de reforço da vacina contra a Covid a 93 jovens

© Artur Machado/Global Imagens

A Madeira já administrou a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 a 93 jovens com idades entre os 12 e os 17 anos, numa fase de vacinação que teve início este gim de semana.

No total, adianta a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil em comunicado, as autoridades de Saúde da Madeira administraram 1017 vacinas, 111 das quais a jovens com idades entre os 12 e os 17 anos (93 doses de reforço) e 68 a crianças entre os 5 e os 11 anos.

A vacinação contra a Covid-19 na Madeira passou, desde o início de março, a ser assegurada nos centros de saúde concelhios, que estão disponíveis para todos os residentes a partir dos 5 anos que queiram receber a vacina contra a COVID-19. As doses de reforço nos centros de saúde é administrada a maiores de 12 anos, desde que tenham recebido a 2.ª dose da vacina há mais de 90 dias.

Na Região Autónoma da Madeira, 91% da população está totalmente vacinada, 90% iniciou a vacinação e 48% recebeu a dose de reforço.