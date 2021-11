Madeira reforça ataque à Covid e entra em situação de contingência a partir de sábado

Por Gonçalo Teles 18 Novembro, 2021 • 17:11 Partilhar este artigo Facebook

A Região Autónoma da Madeira vai entrar em situação de contingência este sábado de modo a combater o aumento do número de casos de infeção por SARS-CoV-2, anunciou esta quinta-feira o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

O uso de máscara volta a ser obrigatório e a apresentação de um comprovativo de vacinação ou testagem é necessária para acesso a eventos numa tentativa de que a quadra de Natal possa ser vivida com "responsabilidade e moderação, de forma a manter a segurança de todos".

"Esta situação de contingência entra em vigor às 00h00 do dia 20 de novembro, o próximo sábado, considerando a evolução da pandemia na Europa e do mundo", bem como o aumento de casos em vários países e em especial na região autónoma. O aumento dos internamentos, o número de doentes em Cuidados Intensivos, das mortes, a taxa de vacinação e a importância da testagem massiva são também fatores citados pelo Governo Regional.

Mantém-se a obrigatoriedade de todas as medidas de proteção e regressa o uso obrigatório de máscara, explicou Miguel Albuquerque, que recomenda "novamente a vacinação a todos os cidadãos com mais de 12 anos, inclusive, de acordo com o esquema vacinal recomendado".

A população vai ser testada semanalmente e de forma massiva com "teste rápido antigénio" gratuito, de modo a controlar a infeção na população.

A apresentação de um comprovativo de vacinação ou testagem passa a ser requisitada para "acesso a qualquer evento" no setor público ou privado.

Nos lares, passa a ser permitida apenas uma visita - obrigatoriamente testada e vacinada - por residente e é obrigatória a testagem semanal de funcionários e residentes. Os convívios nestas estruturas só podem ser feitos por pessoas vacinadas e testadas semanalmente.

Nos supermercados e grandes superfícies recomenda-se também a vacinação ou testagem, sendo assim um dos poucos contextos em que não são obrigatórios ambos os atos médicos. O mesmo se aplica a parques de diversões e atividades de Natal, com a ressalva de que "crianças com menos de dois anos deverão apenas ser testadas" e as crianças até aos dez anos devem fazer "teste de saliva".

Nos aeroportos e portos "mantém-se a recomendação da resolução anterior": os vacinados ou recuperados devem repetir o teste ao "quinto ou sétimo dia" no caso de residentes, estudantes, emigrantes e respetivos familiares.

Os residentes não vacinados "serão orientados para a vacinação" mas, se escolherem não o ser, "não podem participar nos eventos enumerados", mesmo que realizem testes rápidos de antigénio.