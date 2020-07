Madeira regista hoje mais um caso suspeito e mantém um total de 105 doentes

© Homem de Gouveia/Lusa

O Instituto de Administração de Saúde da Madeira (IASAUDE) informou que existe este sábado mais um caso suspeito de covid-19 na região, que regista 10 situações ativas, num total 105 doentes e 95 recuperados.

"Hoje há a reportar a identificação de mais um caso suspeito, que se encontra em estudo pelas autoridades de saúde", pode ler-se no boletim epidemiológico distribuído pela autoridade de saúde da Madeira.

O IASAUDE informa que se trata de um "viajante identificado no contexto das atividades de vigilância implementadas na Unidade de Rastreio de COVID-19 do Aeroporto da Madeira, que chegou à região sexta-feira".

No documento, a autoridade de saúde da Madeira complementa que "a situação epidemiológica em investigação e análises laboratoriais estão em curso".

Sem a definição deste caso, o IASAUDE refere que, até sexta-feira, "a região registou até à data 105 casos confirmados de covid-19, dos quais 95 são casos recuperados e 10 são ativos".

Em termos cumulativos, foram "contabilizadas neste arquipélago 1.562 notificações de casos suspeitos", dos quais 1.457 não se confirmaram.

Sobre os 10 casos ativos existentes, menciona que sete são importados e foram identificados no rastreio realizado na chegada, no Aeroporto da Madeira e três são de transmissão local.

Também aponta que oito pessoas estão em isolamento numa unidade hoteleira e outros dois em domicílio próprios.

O IASAUDE aponta que estão a ser neste momento acompanhadas 11.934 pessoas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, com recurso à aplicação MadeiraSafeToDiscover, das quais 4.913 em vigilância ativa.

Quanto a outros testes de despiste da covid-19, indica que foram processadas um total de 38.884 amostras até ao final do dia de sexta-feira neste arquipélago.

"No contexto da operação de rastreio de viajantes à entrada nos aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há a reportar um total cumulativo de 12.295 colheitas para teste à covid-19 realizadas no local até às 16:00 do dia de hoje.

A pandemia de covid-19 já provocou cerca de 640 mil mortos e infetou mais de 15,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.716 pessoas das 49.955 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.