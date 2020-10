Madeira regista nove novos casos de Covid-19 e um total de 115 ativos

© Helder Santos / Global Imagens

A autoridade regional de saúde da Madeira (IASAÚDE) anunciou que o arquipélago regista esta quinta-feira nove novos casos positivos de Covid-19, oito dos quais importados, totalizando 115 ativos e 354 situações confirmadas na região.

"Hoje há nove novos casos positivos a reportar, pelo que a Região Autónoma da Madeira (RAM) passa a contabilizar 354 casos confirmados de Covid-19 no território regional", refere o Instituto de Administração de Saúde da Madeira (IASAÚDE) no boletim epidemiológico diário.

Na mesma nota, refere que, dos oito casos importados, cinco são oriundos da Polónia, um do Reino Unido, outro da região de Lisboa e Vale do Tejo e ainda um do Norte de Portugal.

Também há um caso de transmissão local, menciona, apontando estar "associado a um contacto com um viajante que, após uma estada de curta duração na Madeira, regressou à origem, onde testou positivo posteriormente".

O instituto adianta que estão ainda em estudo outras "19 novas situações" pelas autoridades de saúde, sendo nove casos "provenientes da operação de rastreio do aeroporto e 10 relacionadas com contactos de casos positivos", decorrendo as investigações epidemiológicas".

Na Madeira, existem, neste momento, "115 os casos ativos, dos quais 106 são importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e nove de transmissão local", acrescenta o instituto na mesma informação.

O IASAÚDE assegura que estes casos estão em quarentena, com 58 pessoas a cumprir isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 56 em alojamento próprio e existe um doente que se encontra internado no hospital do Funchal.

A autoridade de saúde regional refere que também existem três novos casos recuperados, que contabilizam 239 doentes curados.

"Até hoje, foram contabilizadas na Madeira 1.814 notificações de casos suspeitos de Covid-19, dos quais 1.460 não se confirmaram", pode ler-se no mesmo documento.

Também indica que estão 17.062 pessoas a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, com recurso à aplicação telemóvel MadeiraSafe, 7.891 das quais em vigilância ativa.

Sobre a operação de despiste realizada na Madeira, o IASAÚDE salienta que, "no contexto da operação de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há a reportar um total cumulativo de 90.023 colheitas até às 18:00 de hoje".

Em relação às amostras processadas no laboratório do Serviço de Saúde da Madeira (SESARAM), aponta que foram processadas 140.346 amostras.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 41,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.245 pessoas dos 109.541 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

