Madeira repete open day da vacinação devido à "grande adesão" dos jovens

O Governo da Madeira vai repetir, em 27 de julho, o Open Day de vacinação destinado à população jovem depois da "grande adesão" registada esta terça-feira, na primeira edição da iniciativa, anunciou o gabinete do secretário da Saúde.

Esta terça-feira, "o Open Day dedicado à vacinação contra a Covid-19 com a vacina da AstraZeneca teve por parte da população uma grande adesão no Madeira Tecnopolo", lê-se na nota distribuída por esta secretaria.

O governante, Pedro Ramos, e o diretor regional da Saúde, Herberto Jesus, visitaram o Centro de Vacinação do Funchal e "tiveram oportunidade de contactar com alguns dos jovens que aguardavam a sua vez pela vacinação", adianta a informação.

Também aponta que "foram sobretudo jovens que aderiram a esta iniciativa e, até às 18h00, já tinham sido contabilizadas cerca de mil doses de vacina AstraZeneca administradas, das quais 600 foram primeiras doses".

Por isso, "face ao elevado grau de adesão por parte da população, a 'task force' regional da vacinação já agendou uma segunda edição desta iniciativa para o próximo dia 27 de julho de 2021", anuncia.

A nota explica que este processo de vacinação é simples e "não requer marcação prévia", tendo por público alvo "todos os cidadãos, residentes na Madeira, com idade igual ou superior a 18 anos que ainda não foram vacinados".

O contador ao minuto indica que, pelas 19h00, tinham sido administradas desde 31 de dezembro de 2020 cerca de 272 mil vacinas.

O boletim epidemiológico difundido esta terça-feira mencionou que, até domingo, a Madeira atingiu os 45% da população residente com a vacinação completa e 61% com uma inoculação.

As autoridades da Madeira diagnosticaram 21 novos casos de Covid-19 e mais 13 doentes recuperados nas últimas 24 horas, registando 201 situações ativas, anunciou esta terça-feira a Direção Regional da Saúde (DRS).

"No dia 20 de julho de 2021, há a reportar 21 novos casos de infeção por SARS-CoV-2, pelo que a região passa a contabilizar 9971 casos confirmados de Covid-19", lê-se no documento divulgado pela DRS.

No boletim epidemiológico, a autoridade regional adianta que, dos novos casos diagnosticados, 14 são de transmissão local e sete são importados, cinco da região Norte, um do Reino Unido e um da Venezuela.

Também indica que esta terça-feira estão reportados "201 casos ativos, dos quais 82 são importados e 119 são de transmissão local".

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 4 100 352 mortos em todo o mundo, entre mais de 190,8 milhões de casos de infeção pelo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17 219 pessoas e foram registados 935 246 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

