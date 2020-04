Madeira sem novos casos de coronavírus

Três doentes estão internados no Hospital Central do Funchal © Homem de Gouveia/EPA

A Madeira não registou casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, mantendo-se o total de 85 pessoas infetadas no arquipélago, indicaram esta terça-feira as autoridades regionais, vincando que apenas três doentes estão hospitalizados e 13 já recuperaram.

"Os dias são sempre diferentes neste mundo Covid-19 e a boa notícia esta terça-feira para todos os madeirenses e porto-santenses é que estamos a testar mais e todos os testes que fizemos de ontem para hoje são todos negativos", declarou o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, em videoconferência, no Funchal.

Do total de 85 casos de infeção registados na região, 72 permanecem ativos, sendo que três doentes estão internados no Hospital Central do Funchal: um na unidade de cuidados intensivos dedicada à Covid-19 e dois na unidade de isolamento.

"Os restantes estão no domicílio ou em unidades hoteleiras [requisitadas pelo Governo Regional]", esclareceu a vice-presidente do Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), Bruna Gouveia.

A responsável indicou também que 67 casos aguardam resultados laboratoriais, num total de 757 casos suspeitos estudados na Região Autónoma da Madeira.

"Temos em vigilância ativa 356 pessoas, das quais 98 encontram-se em confinamento em unidades hoteleiras", disse Bruna Gouveia, referindo ainda que 13 pessoas estão em auto vigilância, acompanhadas pelas autoridades de saúde.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 170 mil mortos e infetou quase 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 558 mil doentes foram considerados curados. Em Portugal, morreram 762 pessoas das 21 379 registadas como infetadas, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.