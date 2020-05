Madeira sem registo de novos casos há 12 dias consecutivos

No total, foram notificados até à data 1540 casos suspeitos de Covid-19 no arquipélago © Homem de Gouveia/Lusa

A Madeira não registou casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, mantendo pelo 12.º dia consecutivo um total de 90 infetados, dos quais 59 foram dados como curados, informou esta segunda-feira o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE).

Os 31 doentes ativos estão a ser seguidos pelas autoridades em ambulatório, sem necessidade de cuidados hospitalares.

"No total, foram notificados até à data 1540 casos suspeitos de Covid-19 no arquipélago, dos quais 1450 não se confirmaram", refere o IASAÚDE, em comunicado de imprensa, vincando que 422 pessoas estão a ser acompanhadas nos vários concelhos da região, 331 pessoas em vigilância ativa e 91 em autovigilância.

No que respeita ao total de testes à Covid-19 realizados na Madeira, foram já processadas 7816 amostras no laboratório do Serviço de Saúde da Madeira.

Em Portugal, morreram 1231 pessoas das 29 209 confirmadas como infetadas, e há 6 430 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 315 mil mortos e infetou mais de 4,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,7 milhões de doentes foram considerados curados. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.