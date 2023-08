Madeira sob aviso laranja por causa do calor

© Nuno Veiga/Lusa

A Madeira é a única região com aviso laranja este domingo por causa do calor em Portugal, depois da descida generalizada das temperaturas, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Faro mantém-se também com aviso amarelo, mas o resto do país está numa situação mais normalizada, ou seja, a verde, segundo a entidade.

Para este domingo o IPMA prevê uma descida da temperatura máxima no território continental.

O vento será fraco a moderado, a predominar de noroeste, sendo sudoeste no sotavento algarvio durante a tarde e soprando por vezes forte na faixa costeira ocidental a partir do final da manhã e nas terras altas das regiões Centro e Sul.

Quanto a temperaturas, as mínimas irão variar entre os 13º Celsius (Vila Real, Braga) e os 23º Celsius (Faro) e as máximas entre os 23º Celsius (Sagres) e os 35º Celsius (Faro, Castelo Branco).