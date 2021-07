Madeira tem 43% dos residentes com vacinação completa contra a Covid-19

"Foram administradas 19.319 vacinas, das quais 12.436 foram primeiras doses" © Tauseef Mustafa/AFP

A população residente na Madeira com a vacinação completa contra a Covid-19 atingiu os 43%, enquanto 57% foi inoculada com a primeira dose, informou esta terça-feira o Governo Regional.

A nota com o boletim de vacinação divulgada pelo gabinete do secretário regional da Saúde salienta que desde 31 de dezembro e "até 11 de julho foram administradas 251.573 vacinas" na região.

No documento, o executivo madeirense, de coligação PSD/CDS-PP, aponta que "do número total de vacinas administradas, 143.625 correspondem a administração da primeira dose e 107.948 foram segundas doses".

"Isto significa que 43% da população residente tem já a vacinação completa e 57% uma dose da vacina", lê-se na mesma nota.

Também indica que, na última semana, "foram administradas 19.319 vacinas, das quais 12.436 foram primeiras doses e 6883 segundas doses".

No documento é ainda destacado que "os concelhos de Santana (norte da Madeira) e Calheta (oeste da ilha) ultrapassaram a taxa dos 60% da população residente com pelo menos uma dose da vacina".

Os municípios do Porto Santo e Porto Moniz "já superaram a meta dos 70% da população com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19".

A mesma informação refere que esta semana tem continuidade o processo de vacinação na região, "com destaque para o início da vacinação dos estudantes universitários".

As pessoas vacinadas integram os grupos prioritários definidos no Plano Regional de Vacinação contra a Covid-19 na Madeira, de acordo com a alocação das vacinas à região, recorda.

O último boletim epidemiológico divulgado na segunda-feira pela Direção Regional de Saúde (DRS) indicava que foram diagnosticados na Madeira 16 novos casos de Covid-19, dos quais nove são importados, tendo sido identificadas 113 situações ativas no arquipélago.

A autoridade regional de saúde revelou que a região passou a contabilizar 9.786 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia, 9600 doentes curados e mantém os 73 óbitos associados à doença.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 4.035.567 mortos em todo o mundo, entre mais de 186,7 milhões de casos de infeção pelo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.164 pessoas e foram registados 909.756 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

