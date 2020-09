Mãe de bebé abandonado no Cacém já foi localizada e constituída arguida

A confissão ocorreu no decurso de um telefonema dos serviços de ação social do Hospital Fernando Fonseca © Hannah McKay/AFP

Por Dora Pires 18 Setembro, 2020 • 19:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Foi localizada a mãe do recém-nascido deixado esta semana à porta de uma igreja do Cacém, no concelho de Sintra. Depois de ter sido transportada para a esquadra, foi constituída arguida, disse à Lusa fonte da PSP.

A TVI avançou que a mulher se entregou esta sexta-feira num hospital. Ao que a TSF apurou, a mulher deu à luz no Hospital Fernando Fonseca, na Amadora, e acabou por confessar ser a mãe do bebé abandonado na noite de dia 15, no Cacém.

A confissão ocorreu no decurso de um telefonema dos serviços de ação social do Hospital Fernando Fonseca, que têm como rotina acompanhar as parturientes e os recém-nascidos nesta unidade de saúde.

Foram acionadas as equipas de investigação criminal de Sintra da PSP, que transportaram a mulher para a esquadra do Cacém.

"Contactado o Ministério Público e efetuadas algumas diligências, foi decretado o termo de identidade e residência à arguida", indicou a PSP.

Tal como a TSF avançou na quinta-feira, o bebé foi, entretanto, entregue a uma família de acolhimento.

O caso está a ser investigado pelo Ministério Público.

Notícia atualizada às 20h42