Magistrados do Ministério Público consideram que perdão de penas é "incompreensível"

O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público sublinhou que o perdão das penas decidido pelo Governo é cego. "Existe um perdão mais universal, ou seja, não existe um perdão tão dirigido aos grupos de risco dos estabelecimentos prisionais que nós entendíamos que deveria ser aplicado", avalia António Ventinhas.

Ouvido no Fórum TSF, António Ventinhas diz ter ainda "mais dificuldade em aceitar" outra das diretivas do Governo: "As pessoas mais fragilizadas podem correr um risco de vida maior se estiverem nos estabelecimentos prisionais, e, por isso, ocorre um perdão apenas até dois anos - com o qual concordamos -, só que outras penas sofrem um perdão dos dois últimos anos de prisão."

António Ventinhas explica o desacordo do sindicato com a medida do Governo. 00:00 00:00

Na perspetiva do presidente do sindicato, "isto poderá dizer que as pessoas que, já no Estado de Emergência, cometeram crimes de desobediência, ou outros, serão perdoadas também", ao abrigo de uma lei que diz ser "algo incompreensível".

António Ventinhas, ouvido por Mário Fernando, analisa as incongruências que diz encontrar nesta lei. 00:00 00:00

Esta quarta-feira a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, anunciou que pelo menos 2500 presos deveriam sair em liberdade devido à pandemia, e frisou estar em causa uma questão de saúde pública.

No Parlamento, Francisca Van Dunem admitiu que, inicialmente, foi equacionado colocar temporariamente reclusos em casa com pulseira eletrónica, mas que atualmente "não há condições para vigiar eletronicamente todas as pessoas", por falta de pulseiras, condições técnicas e pessoal de reinserção.

