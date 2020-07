MAI abre inquérito à atuação da GNR e Proteção Civil durante incêndio nos canis de Santo Tirso

© Miguel Pereira/Global Imagens

O Ministro da Administração Interna pediu à Inspeção Geral da Administração Interna (a IGAI) que abra um inquérito ao que aconteceu no incêndio em Santo Tirso, na freguesia da Agrela, que atingiu dois canis.

A GNR tem sido acusada de não ter permitido a passagem de quem queria salvar os animais das chamas.

Em comunicado, o gabinete do ministro Eduardo Cabrita diz que o inquérito vai apurar qual foi, afinal, a atuação da Guarda Nacional Republicana (GNR) e dos agentes de Proteção Civil no terreno.

O incêndio atingiu dois canis na freguesia de Agrela, em Santo Tirso (Porto), e matou 54 animais este fim de semana, tendo 190 sido recolhidos com vida.

Segundo a autarquia, 113 animais foram realojados em canis municipais e associações e os restantes 77 foram acolhidos por particulares.

Leia o comunicado na íntegra

"O Ministro da Administração Interna determinou à Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI) a abertura de um inquérito para o apuramento dos factos relacionados com a atuação da Guarda Nacional Republicana (GNR) e dos agentes de Proteção Civil no terreno, durante o incêndio que, no fim-de-semana, atingiu dois canis localizados em zona florestal da freguesia da Agrela, no concelho de Santo Tirso."