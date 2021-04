MAI atira para o final do mês a divulgação do novo líder do SIRESP

Contactada pela TSF, a tutela não adianta, para já, quaisquer informações © Rui da Cruz/Global Imagens

O Ministério da Administração Interna atira para o final do mês a revelação de quem vai ser o novo líder do SIRESP (Sistema Integrado de Redes de Emergência), avança o jornal Público. Uma informação que surge depois do pedido de demissão do general Manuel Mates Couto, esta quinta-feira.

Segundo o Diário de Notícias, o general Manuel Couto, nomeado há pouco mais de um ano, invocou "razões pessoais" para justificar a saída, que deverá ocorrer no final de abril. Contactado pela TSF, o Ministério da Administração Interna não adianta, para já, quaisquer informações.

O Estado português adquiriu 100% do SIRESP em 2019 e, em janeiro de 2020, Manuel Couto foi nomeado presidente do conselho de administração.

Segundo comandante-geral da Guarda Nacional Republicana desde 2014, Manuel Couto foi condecorado por Eduardo Cabrita em 2018 com Medalha Militar de Serviços Distintos. Na altura, o ministro sublinhou "a dimensão humana e a carreira militar brilhante, ao serviço dos portugueses".