MAI instaura inquérito a tiroteio no Seixal que envolveu GNR

© Igor Martins/Global Imagens

Por TSF 23 Dezembro, 2020 • 14:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Ministro da Administração Interna instaurou um inquérito ao tiroteio que provocou a morte de um homem e deixou três feridos, entre eles dois guardas da Guarda Nacional Republicana (GNR).

O caso aconteceu na segunda-feira em Fernão Ferro, no concelho do Seixal, quando os militares tentavam cumprir o mandado de detenção do homem que acabou por morrer.

"Os militares da guarda abordaram o suspeito, o qual se encontrava acompanhado por uma mulher, tendo este reagido e disparado contra um dos militares, seguindo-se uma troca de tiros", adiantou a GNR.

Em comunicado, o gabinete de Eduardo Cabrita informa que determinou a abertura de um inquérito à Inspeção Geral da Administração Interna para apuramento dos factos e de eventuais responsabilidades.

"O Ministro da Administração Interna determinou à Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI) a instauração de um processo de inquérito para apuramento dos factos e de eventuais responsabilidades relacionados com a ocorrência policial verificada ontem, em Fernão Ferro, concelho do Seixal, que envolveu militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) e civis, com utilização de armas de fogo, da qual resultou a morte de um civil e ferimentos em dois militares da GNR", lê-se.

De acordo com a GNR, a Polícia Judiciária foi chamada ao local.