MAI nomeia nova liderança para comandos metropolitanos de Lisboa e Porto

Novos comandantes vão tomar posse até ao final desta semana © Bruno Lisita/Global Imagens

Por Rita Carvalho Pereira 04 Março, 2020 • 11:18

O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, nomeou Paulo Pereira para o cargo de comandante do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP) e Paula Peneda para o Comando Metropolitano do Porto.

Segundo um comunicado do gabinete do ministro da Administração Interna, Paulo Pereira irá tomar posse esta quinta-feira e Paula Peneda na sexta-feira.

Paulo Pereira é licenciado em Ciências Policiais pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, licenciado em Direito, pós‐graduado em Criminologia, pós-graduado em Medicina Legal e mestre em Criminologia.

Antes desta nomeação para Comandante do Comando Metropolitano de Lisboa, desempenhava as funções de comandante do Comando Distrital de Aveiro, depois de ter sido oficial de ligação da PSP no Ministério da Administração Interna.

Já Paula Peneda é licenciada em Ciências Policiais, pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, tendo frequentado uma pós‐graduação em Ciências Criminais, pela Universidade Moderna de Lisboa.

Até ao momento, desempenhava o cargo de oficial de ligação da PSP junto do Ministério da Administração Interna, depois de ter sido oficial de ligação do Ministério da Administração Interna junto da Embaixada de Portugal em Marrocos.