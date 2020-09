Maior fábrica da Golegã encerrada após 11 funcionários testarem positivo

Todos os trabalhadores foram testados © EPA

A fábrica Mendes Gonçalves, maior empregador no concelho da Golegã (Santarém), encerrou esta terça-feira as suas instalações depois de 11 dos 348 funcionários terem testado positivo à covid-19, disse à Lusa fonte da administração da empresa.

"Nós temos 348 funcionários e até ao momento temos 11 casos positivos e 51 negativos", disse à Lusa a administradora Alexandra Mendes Godinho, tendo afirmado que "as instalações da fábrica foram encerradas à meia noite" e que durante o dia de hoje foram realizados os restantes 256 testes, estando "toda a comunidade Mendes Godinho testada".

Os resultados dos testes hoje realizados deverão ser conhecidos na quarta-feira, estando os 11 funcionários infetados "assintomáticos ou com leves sintomas" da doença.

A administradora da fábrica Mendes Gonçalves, dona da marca Paladin, disse ainda que a ativação do plano de contingência da fábrica para o caso de surgir algum caso de um trabalhador infetado pelo novo coronavírus foi ativado na sexta-feira, "quando foram detetados os dois primeiros casos" positivos, tendo sido "decidido, de modo proativo, suspender a laboração, testar todos os funcionários e fazer a higienização e desinfeção total da empresa", situação que está previsto decorrer na quarta-feira.

"No dia 18 de setembro [sexta-feira], após detetado o primeiro caso positivo na equipa Mendes Gonçalves, tomámos de imediato a opção de proativamente encerrar, na totalidade, as nossas instalações para levarmos a cabo uma ação de higienização e desinfeção extra de todos os espaços e procedermos à operação de testagem voluntária a todos os nossos colaboradores", explicou, de modo a "garantir a devida proteção às equipas" e para "travar os contágios" na comunidade envolvente.

Com 348 trabalhadores, a Mendes Gonçalves, empresa que se dedica à produção de vinagres, molhos e temperos, é a maior empregadora do concelho da Golegã, distrito de Santarém, tendo estes sido os primeiros casos de covid-19 detetados na empresa.

Em comunicado, a Mendes Godinho dá conta que "desde o início desta pandemia acompanha a evolução da doença e respetiva propagação, tendo posto em ação (...) rigorosos cuidados e regras de segurança para garantir a saúde das suas equipas e da comunidade em geral", tendo implementado medidas como a "distribuição de material de proteção individual a todos os colaboradores, medição de temperatura à entrada do local de trabalho, teletrabalho para todos os colaboradores que pudessem assegurar as suas funções neste novo registo, desfasamento de turnos e higienização dos espaços", entre outras.

"Estas medidas foram implementadas em tempo útil e seguidas com o maior dos cuidados o que, acreditamos, verificou-se determinante para ultrapassarmos 6 meses sem registar nenhum caso positivo de covid-19 numa equipa que integra mais de 300 colaboradores e não obstante o constante aumento de casos na região", refere a empresa, indicando estar a "trabalhar em estreia relação com as autoridades, seguindo todas as indicações das mesmas, mantendo o acompanhamento, em regime diário, dos desenvolvimentos desta pandemia, por forma a validar ou eventualmente corrigir as medidas adotadas até aqui".

Portugal contabiliza hoje mais cinco mortos relacionados com a covid-19 e 463 novos casos de infeção, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 1.925 mortes e 69.663 casos de infeção.