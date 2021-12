Maior incidência da Ómicron na base da decisão favorável da DGS à vacinação de crianças

© Miguel A. Lopes/Lusa

A Direção-Geral da Saúde (DGS) revelou na noite de hoje a posição técnica sobre vacinação contra a Covid-19 em crianças dos cinco aos 11 anos, referindo que "resulta de estudos internacionais" e da "avaliação de risco-benefício ".

"[...] Conclui-se que a avaliação de risco-benefício é favorável à vacinação universal de crianças nesta faixa etária, sendo prioritária nas crianças com comorbilidades consideradas de risco para a COVID-19 grave", lê-se em comunicado.

LEIA AQUI A POSIÇÃO TÉCNICA DA DGS

De acordo com a DGS, a posição técnica "dava conta de que estava em avaliação o melhor intervalo entre doses para estas faixas etárias e que essa decisão técnica seria tomada na reunião regular da CTVC [Comissão Técnica de Vacinação contra a covid-19] de dia 09 de dezembro".

A nova variante está também na base da decisão favorável da Direção-Geral da Saúde à vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos.



"O atual contexto epidemiológico, à escala global, é de incerteza, nomeadamente pela circulação emergente da variante Ómicron, sendo expetável que surjam novos dados nas próximas semanas. Com base na informação disponível, a variante Ómicron pode originar uma incidência mais elevada nas crianças com 5 a 11 anos do que aquela que foi assumida na análise risco-benefício", lê-se na nota técnica enviada às redações.