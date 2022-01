Maiores de 18 anos com vacina Janssen podem autoagendar dose de reforço

© André Luís Alves / Global Imagens (arquivo)

Está aberto o autoagendamento para as pessoas com 18 anos ou mais vacinados com a Janssen que tenham tomado a dose única há mais de 90 dias.

A informação já está disponível no site do Direção-Geral da Saúde destinado ao autoagendamento da vacinação.

Além dos maiores de 18 anos com vacina Janssen, o agendamento também está aberto para a dose de reforço e vacina da gripe para pessoas com 60 ou mais anos e para apenas a dose de reforço contra a Covid-19 de pessoas com 45 ou mais anos.

Como já é hábito, basta fazer o agendamento no portal para um centro de vacinação à escolha. Depois será contactado para confirmar a data, hora e local de vacinação.

Segundo os dados de quarta-feira da Direção-Geral da Saúde, quase 3,5 milhões de pessoas já receberam a dose de reforço contra a Covid-19, quase 8,8 milhões têm a vacinação primária completa e mais de 300 mil crianças entre os cinco e os 11 anos já iniciaram a vacinação.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.203 pessoas e foram contabilizados 1.774.477 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.