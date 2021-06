Maiores de 18 anos começam a ser vacinados a 4 de julho

O coordenador da 'task force' para o plano de vacinação em Portugal, vice-almirante Henrique Gouveia e Melo © Mário Cruz/Lusa

O coordenador da 'task-force' para o Plano de Vacinação contra a Covid-19 apontou esta quarta-feira a data de 4 de julho para começar a vacinar as pessoas com mais de 18 anos, ou seja, todas as faixas etárias estarão em processo de vacinação dentro de 15 dias.

Gouveia e Melo alerta que a estimativa da task-force está dependente da entrega de vacinas.

"A nossa estimativa é começar a vacinar pessoas com 20 anos a 4 de julho. Quando digo 20 anos é dos 18 até aos 30 anos. Dentro de 15 dias temos todas as faixas etárias em processo de vacinação", sublinhou o vice-almirante Gouveia e Melo durante uma audição na comissão parlamentar de Saúde.

