O autoagendamento da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 18 ou mais anos ficou esta segunda-feira disponível © Rita Chantre/Global Imagens

Por TSF 28 Julho, 2021 • 20:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O autoagendamento da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 18 ou mais anos ficou esta segunda-feira disponível no portal da Direção-Geral da Saúde destinado a estas marcações. O agendamento pode ser feito através deste link.

Pouco depois deste anúncio, o site para autoagendamento da vacina ficou com problemas de acesso. Várias pessoas usaram as redes sociais para alertar as autoridades de que não conseguiam aceder ao portal para marcar o dia da vacinação. A TSF contactou os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, mas ainda não obteve qualquer resposta.

Embora o Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) acredite que nos próximos dias vão estabilizar o número de internamentos em enfermaria, nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) essa situação ainda não está a acontecer. A unidade de cuidados intensivos já abriu mais camas e a maior parte dos doentes não foi vacinada.

Há certificados de vacinação que estão a ser considerados inválidos, no acesso aos restaurantes. Estão a ser reportados, em vários estabelecimentos, casos em que, apesar de os clientes terem sido vacinados com as duas doses há mais de 14 dias, o certificado digital não é reconhecido pelo dispositivo eletrónico e os clientes são impedidos de entrar. Questionados pela TSF, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde asseguram, no entanto, que não receberam qualquer queixa relativa a problemas nos certificados digitais da Covid-19.

As empresas de transportes coletivos rodoviários de passageiros ameaçam deixar de vender passes para estudantes e famílias com baixos rendimentos. Em causa está uma dívida do Governo que já chega aos 7 milhões de euros pela venda destes passes com desconto. A denúncia é feita à TSF pelo presidente da Associação Nacional de Transportes de Passageiros (ANTROP).

Apesar do repto lançado por André Ventura, que pediu convergência à direita para construir uma "alternativa de Governo", Rui Rio recusou comentar as palavras do líder do Chega. No final de uma audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, o líder do PSD lembrou, no entanto, que novas eleições só em 2023, e garantiu não ter recebido qualquer carta a apelar ao diálogo.

Barrancos é, em Portugal, o concelho que mais habitantes perdeu nos últimos dez anos. Mais de 20%, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelos Censos 2021. João Nunes, o autarca da vila, afirma à TSF que parte do problema demográfico se explica com a geografia.

No Reino Unido vai ser eliminada a quarentena aos viajantes oriundos da União Europeia (UE) e dos Estados Unidos que tenham a vacinação completa nos países de origem.