Maiores de 18 anos vacinados com Janssen vão receber dose de reforço

Por Gonçalo Teles 18 Novembro, 2021 • 18:28

Os maiores de 18 anos vacinados com a vacina da Janssen contra a Covid-19 em Portugal vão receber uma dose de reforço desde que a última inoculação tenha sido recebida há pelo menos 90 dias.

A novidade foi revelada pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, que explicou que todos os portugueses que receberam a vacina de dose única da Janssen vão receber uma dose de reforço com vacina de mRNA, ou seja, da Pfizer ou Moderna.

O reforço acontece desde que tenham passado "pelo menos 90 dias" desde que foi administrada a dose anterior da vacina.

Imunidade diminui mais em vacinados com Janssen

"Todas as pessoas, independentemente da vacina que levaram na primeira fase, fazem reforço com vacinas mRNA. Tenham feito Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou Janssen, os reforços são sempre com vacina mrNA", alertou Graça Freitas quando questionada sobre se as doses de reforço têm alguma especificidade.

Isto decorre de estudos internacionais que demonstram uma ligação entre o número de casos de Covid e as pessoas que levaram dose única da Janssen, o que levou a DGS a recomendar que os reforços "comecem a ser feitos numa idade precoce, a partir dos 18 anos, incluindo os 18". "O decaimento da imunidade verifica-se mais nestas vacinas do que nas outras", reconheceu.

Graça Freitas anunciou também que, no caso das pessoas que entre a população que está já a receber a terceira dose da vacina - a partir dos 65 anos de idade, profissionais de saúde, do setor social e bombeiros -, passam a estar também incluídos os recuperados da doença que tenham recebido uma dose.

Por outro lado, a Direção-Geral da Saúde decidiu encurtar o intervalo entre a segunda dose e a terceira, atuamente de 150 a 180 dias, ou seja, cinco a seis meses.

A norma que regula os novos procedimentos deve ser publicada ainda esta quinta-feira, revelou Graça Freitas.