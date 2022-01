© AFP

O autoagendamento para a dose de reforço da vacina para pessoas com idade igual ou superior a 45 anos já está disponível no portal do Serviço Nacional de Saúde. A marcação da vacina pode ser feita através deste link.

Em simultâneo com a faixa etária dos 45 anos, está também disponível o agendamento da dose de reforço para pessoas com 30 ou mais anos que tenham sido vacinados com a dose única da Janssen "há 90 ou mais dias".