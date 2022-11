Maiores de 65 anos já podem vacinar-se contra a Covid-19 em regime "casa aberta"

A campanha de reforço sazonal irá prolongar-se até dezembro © Miguel A. Lopes/Lusa

Os maiores de 65 anos podem, a partir desta quarta-feira, tomar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 e a vacina da gripe na modalidade de "casa aberta", anunciou a secretária de Estado da Promoção da Saúde.

Margarida Tavares falava durante a apresentação do Plano Estratégico do Ministério da Saúde: Resposta Sazonal em Saúde - Inverno 2022-2023, que decorre no Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.

Segundo a última informação sobre a vacinação, divulgada no dia 16, mais de dois milhões de utentes já foram vacinados contra a Covid-19 e contra a gripe na atual campanha outono-inverno, dos quais 1,5 milhões receberam as vacinas em simultâneo, anunciaram as autoridades.

A campanha de reforço sazonal, que decorre em vários centros de vacinação espalhados pelo país, irá prolongar-se até dezembro, tendo como prioridade proteger as pessoas mais vulneráveis, prevenindo a doença grave, a hospitalização e a morte.

