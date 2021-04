Maiores de 65 anos podem pedir vacina nos Espaços Cidadão a partir de quarta-feira

© José Carmo/Global Imagens (arquivo)

As pessoas com mais de 65 anos vão poder inscrever-se para vacinação contra a Covid-19 nos Espaços Cidadão, a partir de quarta-feira, disse hoje a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão.

"Os Espaços Cidadão vão poder receber a inscrição para as vacinas dos maiores de 65 anos, nesta fase", disse a governante durante uma audição na comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local.

Fonte oficial do ministério disse depois à Lusa que a inscrição nos Espaços Cidadão ficará disponível "a partir de amanhã [quarta-feira]".

Segundo Alexandra Leitão, "de um momento para o outro, multiplicam-se assim por 700 os locais onde presencialmente as pessoas podem fazer essa inscrição", referindo que estas serão provavelmente as pessoas com mais dificuldade em fazê-lo 'online'.

A ministra disse que a medida foi concertada "em dois ou três dias" entre a 'task force' da vacinação, a Saúde, a Agência para a Modernização Administrativa (AMA) e as freguesias.

Os Espaços Cidadão são pontos de atendimento que reúnem serviços de diferentes entidades num único balcão, instalados em Lojas de Cidadão e em pontos de atendimento da administração local, estando atualmente em funcionamento mais de 700 espaços.

Desde o dia 23 de abril que as pessoas com mais de 65 anos podem escolher 'online' a data e o local para serem vacinados, através do Portal do Auto-agendamento para Vacinação contra a Covid-19.

No primeiro dia, mais de 50 mil pessoas agendaram a data da sua vacinação através do portal, revelou na altura o presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), Luís Goes Pinheiro.

A funcionalidade está acessível a partir do Portal da Covid-19 (covid19.min-saude.pt/pedido-de-agendamento) e permite que os utentes com mais de 65 anos, faixa etária que começou agora a ser vacinada independentemente de qualquer doença, possam escolher o ponto de vacinação em que pretendem ser vacinados.

Portugal regista hoje cinco mortes atribuídas à Covid-19, 353 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 e uma nova redução do número de internamentos em enfermaria e cuidados intensivos, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim da DGS estão hoje internados em enfermaria 346 doentes, menos 19 em relação a segunda-feira, e 86 em unidades de cuidados intensivos, menos cinco.

Desde o início da pandemia Portugal já contabilizou 834.991 casos confirmados e 16.970 óbitos.

