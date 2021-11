Maiores de 70 anos já podem fazer autoagendamento para as vacinas da Covid-19 e da gripe

© AFP

O autoagendamento das pessoas com 70 ou mais anos irá decorrer a partir de segunda-feira e, segundo refere a DGS, no Portal Covid-19 pode ser agendada a administração das duas vacinas em simultâneo.

No entanto, no Centro de Vacinação, o utente poderá optar pela toma de apenas uma delas, indica o organismo.

Além disso, segundo a DGS, os utentes continuam a ser convocados através de uma SMS para a toma em simultâneo da vacina contra a gripe e contra a Covid-19 ou apenas para a vacina contra a gripe (se não forem elegíveis para Covid-19).

A partir de segunda-feira, as pessoas com 80 ou mais anos poderão deslocar-se a um centro de vacinação em regime de casa aberta e pedirem para ser vacinadas com a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 e com a vacina contra a gripe.

"Antes de se dirigirem a um centro de vacinação, devem consultar o horário da Casa Aberta do Centro de Vacinação da sua residência e procurar, sempre que possível, os períodos da tarde, que têm geralmente menos afluência", aconselha a DGS.>

A vacinação contra a gripe arrancou em 27 de setembro em Portugal, mais cedo do que o habitual devido à pandemia de Covid-19, havendo 2,24 milhões de vacinas para serem distribuídas gratuitamente a grupos de risco pelo Serviço Nacional de Saúde.>