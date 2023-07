Maioria chumba estado da nação, mundial feminino já se joga na Nova Zelândia e Austrália e outros destaques TSF

© Paulo Alexandrino/Global Imagens (arquivo)

Na manhã informativa da TSF, os resultados da sondagem TSF-JN-DN sobre o debate do estado da nação: mais de metade dos inquiridos consideram que o PSD não tem condições para ser alternativa, em caso remoto de eleições antecipadas. Habitação, educação e economia são as áreas mais criticadas na governação. Salários, produtividade e inflação deveriam ser temas do debate parlamentar.

O debate está acontece esta quinta-feira, com o primeiro-ministro, António Costa, a abrir com um discurso centrado na evolução económica do país e em que o Governo pretende contrariar as oposições com novas políticas para a saúde.

No Desporto, arrancou o Mundial feminino de futebol na Nova Zelândia e, pela primeira vez, com o mesmo número de equipas que o masculino. A seleção portuguesa joga no domingo, às 08h30 (hora em Lisboa) com relato em tsf.pt.

No jogo inaugural, um golo da ex-avançada do Sporting Hannah Wilkinson, aos 48 minutos, colocou em delírio o Eden Park, em Auckland, que presenciou a primeira grande surpresa deste Mundial, o triunfo da Nova Zelândia sobre a Noruega (1-0).

O último debate antes das eleições em Espanha não contou com a presença de Alberto Nuñez Feijóo, que decidiu não participar. Yolanda Díaz (Sumar) disse que ali não estava representado o país: "Vai haver um cara a cara entre dois senhores que olham para o passado."

A Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública vai repetir o concurso para diretor-geral da Saúde, segundo um aviso esta quinta-feira publicado em Diário da República.

A PSP deteve três agentes do Comando Metropolitano do Porto por suspeitas de tráfico de droga, peculato e prevaricação. Segundo confirmou a TSF, as detenções ocorreram no âmbito de três buscas domiciliárias - que visaram as casas dos suspeitos, numa investigação liderada pela Divisão de Investigação Criminal.

Há vários anos que os especialistas discutiam, entre várias hipóteses em todo o planeta, um local que fosse suficientemente representativo do início do Antropoceno. A nova era da Terra terá começado em 1950, mas não há consenso nesta matéria.

Na Alemanha, os habitantes da região sudoeste de Berlim estão a ser aconselhados a não sair de casa por se suspeitar que exista uma leoa à solta na cidade.