Maioria das escolas com positiva a Matemática A mas notas desceram

A maioria das escolas teve média positiva nos exames nacionais de Matemática A, voltando a destacar-se os colégios numa das disciplinas que mais desceu a média em relação ao ano anterior, segundo uma análise da Lusa.

Num universo de 632 escolas secundárias que no ano passado levaram os alunos a exame nacional de Matemática A, 282 obtiveram uma média negativa (44,6%) por oposição aos restantes 350 estabelecimentos de ensino que conseguiram ter positiva (55,4%).

Pelo segundo ano consecutivo, devido à pandemia de Covid-19, os exames nacionais realizados em 2021 continham várias perguntas opcionais e as provas serviram essencialmente para acesso ao ensino superior. Mas as provas foram mais difíceis - com menos perguntas opcionais - e as notas desceram em relação a 2020.

Além de Matemática A, houve um decréscimo das classificações médias na generalidade das disciplinas com destaque também para Física e Química A, Geografia A e Biologia e Geologia, segundo uma análise feita pela Lusa aos dados disponibilizados pelo Ministério da Educação (ME).

No caso da Matemática A, a média nacional das 43.128 provas realizadas e analisadas foi de 10,64 valores, uma descida de mais de dois valores em relação à média registada no ano anterior (13,28 valores).

Os colégios voltaram a ocupar os primeiros lugares de uma tabela realizada pela Lusa: o Colégio Nova Encosta, em Paços de Ferreira, surge em primeiro lugar com uma média de 17,66 valores nas 43 provas realizadas.

A primeira escola pública surge em 13.º lugar: a média dos 12 alunos da Escola Básica e Secundária de Arcozelo, Ponte de Lima, foi de 15,83 valores. Duas posições abaixo surge a Escola Básica e Secundária Miguel Torga, Bragança, em 15.º lugar, com uma média de 15,31 nas 17 provas realizadas.

Se, no ano passado, a grande maioria dos alunos (92%) que realizou exames nacionais tinha como objetivo candidatar ao ensino superior, também houve casos em que a missão era conseguir a aprovação à disciplina.

Segundo os dados disponibilizados pelo ME, houve 12.785 provas realizadas para efeitos de aprovação na respetiva disciplina, sendo a Matemática uma das principais disciplinas, juntamente com Literatura Portuguesa, Espanhol, Francês e Geometria Descritiva A.

Cerca de quatro mil alunos fizeram o exame de Matemática A para aprovação na disciplina, mas metade só o fez depois de anular a matrícula ou reprovar à disciplina.

Quadro com as 10 melhores e dez piores escolas a Matemática

Escola Distrito Média Exame (Valor) Média Exame (%)Colégio Nova Encosta Porto 17.66511628 176.6511628Externato Senhora do Carmo Porto 17.06666667 170.6666667Colégio Efanor Porto 16.92631579 169.2631579Colégio Nossa Senhora do Rosário Porto 16.62706767 166.2706767Academia de Música de Santa Cecília Lisboa 16.6 166Colégio José Álvaro Vidal Lisboa 16.475 164.75Colégio D. Diogo de Sousa Braga 16.26689655 162.6689655Colégio do Minho Viana do Castelo 16.24285714 162.4285714Colégio de S. Tomás Lisboa 16.20952381 162.0952381Colégio das Terras de Santa Maria Aveiro 16.0 160.6 Colégio de Nossa Senhora da Graça Beja 4.555555556 45.55555556Escola Secundária José Cardoso Pires, Loures Lisboa 4.411538462 44.11538462Escola Artística Soares dos Reis, Porto Porto 4.1 41Externato Álvares Cabral Lisboa 3.9 39Externato Académico Porto 3.857142857 38.57142857Colégio São Filipe Setúbal 2.5 25Escola Básica e Secundária Matilde Rosa Araújo, Matarraque, Cascais Lisboa 1.8 18Escola Secundária da Baixa da Banheira, Vale da Amoreira, Moita Setúbal 1.25 12.5Escola Básica e Secundária de Pedrouços, Maia Porto 1.2 12Colégio Internacional Lusíadas Estrangeiro 0.9 9