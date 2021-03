Maioria das reservas de britânicos no Algarve é para "setembro e outubro"

© DR

Depois da convicção da secretária de Estado do Turismo que disse, em entrevista à BBC Radio, esperar que os turistas ingleses possam começar a viajar para o país a partir de 17 de maio.

À TSF, o representante no Algarve da Associação de Hotelaria de Portugal acredita que provavelmente os turistas britânicos só viajarão mais para o final de setembro e princípios de outono.

"Há duas coisas muito importantes. Portugal saiu da "red list" o que é muito importante, em termos de visibilidade para o país, porque ficamos em pé de igualdade com o resto da Europa. Agora os ingleses é um povo que gosta de reservar com antecedência. Estamos a receber reservas, sendo que a maioria são para setembro e outubro. Acredito muito que o verão vai ser com muito turismo nacional", diz João Soares.

Os turistas britânicos deverão poder voltar a entrar em Portugal a 17 de maio. A data foi avançada pela secretária de Estado do Turismo, Rita Marques. É essa a data que o governo britânico determinou para as viagens de quem mora em Inglaterra e o Executivo português está a tentar ir ao encontro da data determinada por Londres, a partir da qual os britânicos podem sair do país.

"O que sabemos nesta altura é que o Governo britânico autorizará que os britânicos possam sair do país, em viagens não essenciais, a partir de 17 de maio e tudo faremos deste lado para poder estar preparados para acolher esses britânicos, assim que a situação epidemiológica o permitir. Espero que, a partir de meados de maio, possamos ter condições para acolher os britânicos", explicou à TSF Rita Marques.