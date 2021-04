Maioria dos casos em Aljezur com ligação ao setor agrícola

O autarca adiantou que está prevista uma "reunião alargada da comissão da Proteção Civil" © Leonardo Negrão/Global Imagens

A maioria dos casos ativos de Covid-19 em Aljezur, o concelho do Algarve com maior incidência de casos por 100 mil habitantes, está relacionada com o setor agrícola, disse esta segunda-feira à Lusa o presidente da autarquia.

"Dos 32 casos confirmados, há dois que não estão relacionados com a agricultura, o resto tem essa ligação", afirmou à Lusa José Gonçalves, adiantando que os casos estão controlados e que estão atualmente "cerca de 90 pessoas" em confinamento.

À margem da inauguração do centro de vacinação de Portimão, o presidente daquele município do distrito de Faro afirmou que as autoridades sabem "onde estão" os casos, frisando que o surto "não está disseminado na comunidade".

O autarca adiantou que para esta segunda-feira à tarde está prevista uma "reunião alargada da comissão da Proteção Civil", que contará com a presença do secretário de Estado e coordenador regional no combate à Covid-19 Jorge Botelho.

"Vamos ver o que temos que fazer e definir a estratégia, porque é preciso olhar para aquela realidade, que é muito específica", realçou, notando que muitos dos trabalhadores infetados trabalham no concelho vizinho de Odemira, no Alentejo, mas residem em Aljezur.

José Gonçalves manifestou-se preocupado com a próxima avaliação das autoridades de saúde, que poderá levar a "outro tipo de medidas" de controlo da pandemia no concelho, atualmente na terceira fase de desconfinamento, e que irão "agravar a situação da economia local".

No boletim divulgado na última sexta-feira o concelho de Aljezur registava 501 casos por 100 mil habitantes em 14 dias, referente ao período entre 07 e 20 de abril.

Em 11 de março, na apresentação do plano de desconfinamento, o primeiro-ministro, António Costa, avisou que as medidas da reabertura serão revistas sempre que Portugal ultrapasse os "120 novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias" ou sempre que o Rt - o número médio de casos secundários que resultam de um caso infetado pelo vírus - ultrapasse 1.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 3 109 991 mortos no mundo, resultantes de mais de 147 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16 965 pessoas dos 834 638 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

