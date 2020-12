Maioria dos emigrantes portugueses na Suíça não vem passar o Natal a Portugal

© Pedro Correia/Global Imagens

A decisão da Suíça não parece ter sido suficiente para convencer os emigrantes portugueses naquele país a virem passar o Natal a Portugal.

Domingos Pereira diz que maioria dos emigrantes portugueses na Suiça não vem passar o Natal a Portugal

A retirada de Portugal da lista negra significa que, no regresso, os portugueses não têm de fazer 10 dias de quarentena. No entanto, apesar do anúncio, vão ser poucos os que virão passar o Natal a Portugal, explicou Domingos Pereira, Conselheiro da Comunidade Portuguesa na Suíça.

"A maior parte já tinha decidido ficar devido à situação, muitos porque tinham de anular a própria viagem e outros devido à situação em Portugal e na Suíça. Houve uns mais audazes que esperaram para anular a viagem até à última, e ainda viajam hoje", adiantou.