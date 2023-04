"Maioria das praias não está vigiada." Bom tempo leva Autoridade Marítima a pedir precauções

O IPMA prevê uma pequena subida da temperatura máxima nas regiões Norte e Centro © Gerardo Santos / Global Imagens

O bom tempo que está previsto para estes dias levou a Autoridade Marítima a pedir precauções especiais nas praias. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê temperaturas entre os 22 e os 28 graus no litoral e, por isso, o porta-voz da Marinha deixa o alerta.

"É convidativo ir até à praia. No entanto, a Autoridade Marítima Nacional informa que a esmagadora maioria das praias não está vigiada conforme ocorre durante a época balnear, o período de verão. Não existe o dispositivo de vigilância e salvamento nessas praias. Por isso, a Autoridade Marítima Nacional recomenda à população que adote comportamentos de segurança, nomeadamente a vigia permanente das crianças, a não aproximação junto ao mar e não virar costa para não ser surpreendido com uma eventual onda. O mar, aqui em Portugal continental, não está muito agitado. No entanto é preciso ter em atenção que os fundos das praias, nesta altura do ano, ainda estão muito alterados, com a probabilidade de agueiros. Portanto, não é de todo aconselhável entrar dentro de água em praias sem vigilância", explicou à TSF o comandante José Luís Sousa.

O comandante José Luís Sousa sublinha que no país serão muito poucas as praias com vigilância.

"Algumas no concelho de Cascais vão ter vigilância e outras também terão, a partir deste fim de semana, no Algarve. As restantes não têm vigilância sem ser o dispositivo normal da Polícia Marítima e também dos salva-vidas do Instituto de Socorros a Náufragos que, durante esta semana, estão a concentrar os seus esforços na orla costeira, nas praias de maior afluência, nomeadamente na grande Lisboa e no Algarve. Mas este dispositivo é reduzido, tendo em conta que não está igual ao que estaria durante a época balnear. Referimos também que, a partir do dia de hoje, há um reforço deste dispositivo com moto 4 tripuladas por militares da Marinha Portuguesa com formação de nadador-salvador e também com o curso de desfibrilhador automático externo. Este reforço vai fazer-se sentir na Grande Lisboa e Algarve, mas a maioria das praias não têm vigilância", acrescentou o comandante.

Para esta quinta-feira, o IPMA prevê uma pequena subida da temperatura máxima nas regiões Norte e Centro, céu pouco nublado ou limpo, vento por vezes forte nas terras altas e acentuado arrefecimento noturno. Está igualmente prevista uma pequena subida da temperatura mínima.



Quanto a temperaturas, as mínimas vão variar entre os 5 graus celsius (Braga) e os 13ºC (Lisboa) e as máximas entre os 21ºC (Guarda) e os 31ºC (Santarém).