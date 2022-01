Portugal com mais dez mortes e 10.554 casos de Covid. Incidência dispara

© LUSA

Estão confirmadas 19 mil mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais dez do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1.434.570, mais 10.554 nas últimas 24 horas.

A incidência é agora de 1805,2 casos de infeção por COVID-19 por 100 mil habitantes, a nível nacional. Ou seja, subiu em relação a domingo, em que se registava uma incidência de 1182,7 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 000 habitantes. O Rt está agora em 1,43.

No boletim epidemiológico desta segunda-feira também se destaca um aumento nos internamentos. Estão internadas 1167 pessoas internadas em enfermarias, mais 86 nas últimas 24 horas. Contudo, há menos uma pessoa internada em unidades de cuidados intensivos, onde se totalizam 147 pessoas.

A DGS informa que há mais 4537 casos ativos em Portugal, sendo agora 207.859. Também se registam 6007 recuperados nas últimas 24 horas.

Das dez mortes contabilizadas esta segunda-feira, três ocorreram no Norte, três em Lisboa e Vale do Tejo, duas no Centro, uma na Madeira e outra nos Açores. As regiões que mais contribuíram para o aumento de casos foram Lisboa e Vale do Tejo (mais 4328) e o Norte (mais 4025). Seguem-se o Centro (925), a Madeira (636), o Algarve (273), o Alentejo (216) e os Açores (151).

Em relação a domingo, há mais 5357 contactos em vigilância, que totalizam 181.237 pessoas nesse registo.

