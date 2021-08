Mais 11 mortes e 1135 casos de Covid em Portugal. Rt sobe e incidência desce

Porto © André Rolo/Global Imagens

Por Carolina Quaresma 16 Agosto, 2021 • 14:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Estão confirmadas 17.573 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 11 do que no último boletim epidemiológico. O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1.004.470, mais 1135 nas últimas 24 horas. Há, neste momento, 45.304 casos ativos.

O Rt nacional é agora de 0,96, sendo que anteriormente era de 0,95. Já a incidência em Portugal continental e ilhas situa-se em 314,5 casos por cem mil habitantes (o valor anterior era de 319,9). Se olharmos apenas para o continente, o valor é mais alto: 318,8 casos de infeção por por cem mil habitantes.

Matriz de risco atualizada a 16 de agosto © DGS

CONSULTE AQUI O ÚLTIMO BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO.

Lisboa e Vale do Tejo (LVT), com 411 casos, e a região Norte, com 376, têm 69,3% do total das novas infeções. Quatro das 11 mortes ocorreram em LVT, uma no Norte, duas na região Centro, duas no Alentejo e outras duas no Algarve.

O boletim epidemiológico desta segunda-feira mostra, ainda, que oito das vítimas mortais tinham mais de 80 anos, uma entre os 70 e 79 e duas na faixa etária 60-69.

As novas infeções registam-se, maioritariamente, nos jovens entre os 20 e os 29 anos, com mais 314 infetados nas últimas 24 horas. De seguida, surgem as faixas etárias entre os 10 e 19 anos, com 270 novos casos, e entre os 30-39 anos, com 150 novos casos.

Até ao momento, 941.593 pessoas conseguiram recuperar, das quais 1187 nas últimas 24 horas.

Há ainda 53.438 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

Há agora 768 pessoas internadas (mais 24 do que nas últimas 24 horas), 154 das quais em cuidados intensivos (menos três do que no último registo).

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19