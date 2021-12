Portugal regista o maior número diário de novos casos desde 29 de janeiro. Internamentos descem

© Miguel A. Lopes/Lusa

Estão confirmadas 18.851 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 11 do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1.266.037, mais 12.943 nas últimas 24 horas, o maior desde 29 de janeiro.

O número de casos ativos esta sexta-feira é de 91.947, mais 7304, e há mais 5628 casos de recuperação. Das 11 mortes, seis foram registadas no Norte, duas no Centro, duas em Lisboa e Vale do Tejo e uma no Alentejo.

Os internamentos Covid caíram em 29, para 864, e há mais um doente em Unidades de Cuidados Intensivos.

A incidência de infeções com o vírus SARS-CoV-2 voltou a aumentar a nível nacional, passando para 630,8 casos por 100 mil habitantes, e o índice de transmissibilidade (Rt) subiu para 1,11.

Em termos nacionais, a taxa de incidência passou, desde quarta-feira, de 579,3 casos de infeção por 100 mil habitantes a 14 dias para os atuais 630,8. Considerando apenas Portugal continental, este indicador registou também um crescimento de 582,3 casos por 100 mil habitantes para 633,1.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - subiu esta sexta-feira após vários dias a descer, passando de 1,07 a nível nacional e 1,06 no continente para 1,11.

Os dados do Rt e da incidência de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias - indicadores que compõem a matriz de risco de acompanhamento da pandemia - são atualizados pelas autoridades de saúde à segunda-feira, à quarta-feira e à sexta-feira.