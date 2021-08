Mais 11 mortes e 2118 novos casos de Covid em Portugal

© Homem de Gouveia/Lusa

Estão confirmadas 17 584 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 11 do que no último boletim epidemiológico. O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1 006 588, mais 2118 nas últimas 24 horas.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) estão esta terça-feira internadas em enfermaria 744 pessoas com Covid-19, menos 24 em relação a segunda-feira e 144 em cuidados intensivos, menos dez nas últimas 24 horas.

A área Norte com 775 casos e a região de Lisboa e Vale do Tejo com 727 têm a maioria das novas infeções verificadas nas últimas 24 horas.

As mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (4), na região Norte (2) na região Centro (2), Alentejo (2) e no Algarve (1).

Os dados divulgados pela DGS mostram também que há menos 1559 casos ativos, totalizando 43 745 e que 3666 pessoas foram dadas como recuperados nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 945 259 recuperados.

A região de Lisboa e Vale do Tejo com a notificação de 727 novas infeções, contabiliza até agora 392 841 casos e 7521 mortos.

Na região Norte foram registadas 775 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 388 183 casos de infeção e 5472 mortes desde o início da pandemia.

Na região Centro registaram-se mais 265 casos, acumulando-se 133 854 infeções e 3064 mortos. No Alentejo foram assinalados mais 131 casos, totalizando 35 551 infeções e 1002 mortos desde o início da pandemia.

