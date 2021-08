Mais 11 mortes e 2708 casos de Covid-19 em Portugal

© André Rolo / Global Imagens

Por Gonçalo Teles 12 Agosto, 2021 • 15:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal regista esta quinta-feira mais 11 mortes e 2708 casos de infeção por Covid-19 do que os registados no último boletim epidemiológico.

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou mais de metade das mortes, com seis, seguida do Norte e do Alentejo, ambos com duas, e do Algarve, com uma.

Já no que diz respeito ao número de casos diários, foi também em Lisboa e Vale do Tejo que se registou o número mais alto desta quinta-feira (1036), seguido do Norte (915), Centro (290), Algarve (257), Alentejo (130), Madeira (49) e Açores (31).

O número de internamentos caiu em 31, para um total de 754. Há também menos 12 pessoas em unidades de Cuidados Intensivos, que são agora 169.

O número de casos ativos cresceu em 488 para 44.407 e há, esta quinta-feira, mais 2209 casos de recuperação. O número de contactos em vigilância caiu em 836.

Por ser quinta-feira, não há qualquer atualização dos valores do Rt nacional, que é de 0,94, e da incidência nacional, situada nos 326,5 casos de infeção por 100 mil habitantes.

CONSULTE AQUI O BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19