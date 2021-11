Mais 11 mortes e 2907 novos casos de Covid em Portugal. Internamentos sobem

Porto © Rui Oliveira/Global Imagens

Estão confirmadas 18 441 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 11 do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1 147 249, mais 2907 nas últimas 24 horas.

Esta terça-feira estão internadas 833 pessoas com Covid-19, 116 das quais em unidades de cuidados intensivos, onde entraram mais cinco pessoas nas últimas 24 horas.

A maior parte dos novos casos (964) foi diagnosticada na zona Norte, seguindo-se Lisboa e vale do Tejo (921 casos) e zona Centro (629).

Das 11 mortes, cinco ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, duas na região Centro, duas no Algarve, uma no Norte e uma no Alentejo.

Há agora 53 571 casos ativos de Covid-19 (menos 797 do que na segunda-feira) e recuperaram 3693 pessoas, o que aumenta o total nacional de pessoas recuperadas para 1 075 237.

Em relação a terça-feira, as autoridades de saúde têm mais 3134 contactos em vigilância, totalizando 64 984.

